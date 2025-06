HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

NomeHYPE

ClassificaNo.11

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0037%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)102.39%

Fornitura in circolazione333,928,180

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale999,993,930

Tasso di circolazione0.3339%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico45.593506598150384,2025-06-16

Prezzo più basso3.2002764730895623,2024-11-29

Blockchain pubblicaHYPEREVM

