Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

ClassificaNo.762

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)8.68%

Fornitura in circolazione175,200,000

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale802,666,667

Tasso di circolazione0.1752%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.35812016432282,2025-04-23

Prezzo più basso0.13307299751853258,2025-05-19

Blockchain pubblicaETH

Settore

Social media

