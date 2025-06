DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

NomeDOGE

ClassificaNo.9

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0078%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.36%

Fornitura in circolazione149,757,986,383.70523

Fornitura massima∞

Fornitura totale149,757,986,383.70523

Tasso di circolazione%

Data di emissione2013-12-12 00:00:00

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta0.000559 USDT

Massimo storico0.7375666,2021-05-08

Prezzo più basso0.000085474399384111,2015-05-07

Blockchain pubblicaDOGE

IntroduzioneDogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.