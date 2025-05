CORAL

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

NomeCORAL

ClassificaNo.3783

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0

Fornitura in circolazione--

Fornitura massima10,000,000,000

Fornitura totale10,000,000,000

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.002024236869817867,2025-05-10

Prezzo più basso0.000322065226668754,2025-04-25

Blockchain pubblicaSOL

Settore

Social media

