BMT

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

NomeBMT

ClassificaNo.742

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)7.23%

Fornitura in circolazione320,931,500

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale1,000,000,000

Tasso di circolazione0.3209%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.3212330971816307,2025-03-18

Prezzo più basso0.07139653608192853,2025-03-12

Blockchain pubblicaSOL

IntroduzioneBubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.