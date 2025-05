AIOT

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

ClassificaNo.929

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)56.43%

Fornitura in circolazione50,000,000

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale1,000,000,000

Tasso di circolazione0.05%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.4705034042372304,2025-05-08

Prezzo più basso0.08647478881309605,2025-04-25

Blockchain pubblicaBSC

Settore

Social media

