AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

NomeAERGO

ClassificaNo.425

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)33.89%

Fornitura in circolazione479,999,995.7689212

Fornitura massima500,000,000

Fornitura totale500,000,000

Tasso di circolazione0.9599%

Data di emissione2018-12-18 00:00:00

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.6970735396414783,2025-04-16

Prezzo più basso0.0161023174991,2020-03-13

Blockchain pubblicaETH

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.