Launchpool

Stake-elj népszerű projektek tokenjeinek szerzéséhez

Teljes nyereményalap (USDT)
1,239,239
Összes résztvevő
89,361
Listázott projektek száma
15
EINSTEIN

EIN

Befejezve
Összes airdrop
28,000,000 EIN
Eseményidőszak
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

EIN airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
80.24%
Összes airdrop
14,000,000 EIN
Teljes stake-elt összeg
1,367,960 USDT
Résztvevők
948

MX pool

EIN airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
7.33%
Összes airdrop
7,000,000 EIN
Teljes stake-elt összeg
7,628,495 MX
Résztvevők
5,771

EIN pool

EIN airdrop vár EIN stake-elése esetén

EINSTEIN
Becsült APR
2,995.28%
Összes airdrop
7,000,000 EIN
Teljes stake-elt összeg
18,886,122 EIN
Résztvevők
210
StablR USD

USDR

Befejezve
Összes airdrop
70,000 USDT
Eseményidőszak
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

USDT airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
207.08%
Összes airdrop
50,000 USDT
Teljes stake-elt összeg
1,781,074 USDT
Résztvevők
1,141

MX pool

USDT airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
7.18%
Összes airdrop
10,000 USDT
Teljes stake-elt összeg
6,794,231 MX
Résztvevők
5,149

USDR pool

USDT airdrop vár USDR stake-elése esetén

StablR USD
Becsült APR
125.34%
Összes airdrop
10,000 USDT
Teljes stake-elt összeg
710,609 USDR
Résztvevők
697
StablR Euro

EURR

Befejezve
Összes airdrop
70,000 USDT
Eseményidőszak
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

USDT airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
265.30%
Összes airdrop
50,000 USDT
Teljes stake-elt összeg
1,273,366 USDT
Résztvevők
906

MX pool

USDT airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
7.38%
Összes airdrop
10,000 USDT
Teljes stake-elt összeg
7,043,910 MX
Résztvevők
5,229

EURR pool

USDT airdrop vár EURR stake-elése esetén

StablR Euro
Becsült APR
179.68%
Összes airdrop
10,000 USDT
Teljes stake-elt összeg
411,359 EURR
Résztvevők
454
TRN

TRN

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
190,000 TRN
Eseményidőszak
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

TRN airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
28.14%
Összes airdrop
95,000 TRN
Teljes stake-elt összeg
1,569,907 USDT
Résztvevők
917

TRN pool

TRN airdrop vár TRN stake-elése esetén

TRN
Becsült APR
1,884.61%
Összes airdrop
95,000 TRN
Teljes stake-elt összeg
314,040 TRN
Résztvevők
702
EINSTEIN

EIN

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
42,500,000 EIN
Eseményidőszak
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

EIN airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
113.39%
Összes airdrop
25,000,000 EIN
Teljes stake-elt összeg
1,784,617 USDT
Résztvevők
1,868

MX pool

EIN airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
8.80%
Összes airdrop
17,500,000 EIN
Teljes stake-elt összeg
8,019,955 MX
Résztvevők
8,622
Bombie

BOMB

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
6,000,000 BOMB
Eseményidőszak
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

BOMB airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
449.81%
Összes airdrop
4,000,000 BOMB
Teljes stake-elt összeg
1,085,194 USDT
Résztvevők
730

MX pool

BOMB airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
22.01%
Összes airdrop
2,000,000 BOMB
Teljes stake-elt összeg
4,399,152 MX
Résztvevők
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
1,666,666,666 ICEBERG
Eseményidőszak
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Kizárólag új felhasználóknak

ICEBERG Pool

ICEBERG airdrop vár ICEBERG stake-elése esetén

ICEBERG
Becsült APR
8,488.44%
Összes airdrop
833,333,333 ICEBERG
Teljes stake-elt összeg
719,672,913 ICEBERG
Résztvevők
240

MX pool

ICEBERG airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
4.66%
Összes airdrop
833,333,333 ICEBERG
Teljes stake-elt összeg
3,625,514 MX
Résztvevők
2,759
Shardeum

SHM

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
63,360 SHM
Eseményidőszak
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

SHM airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
600.58%
Összes airdrop
31,680 SHM
Teljes stake-elt összeg
1,212,768 USDT
Résztvevők
784

MX pool

SHM airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
48.75%
Összes airdrop
31,680 SHM
Teljes stake-elt összeg
5,397,116 MX
Résztvevők
4,137
Balance

EPT

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
4,560,000 EPT
Eseményidőszak
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

EPT airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
221.06%
Összes airdrop
2,300,000 EPT
Teljes stake-elt összeg
1,955,829.733 USDT
Résztvevők
1,204

MX pool

EPT airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
14.02%
Összes airdrop
1,300,000 EPT
Teljes stake-elt összeg
5,462,085.851 MX
Résztvevők
4,243

EPT pool

EPT airdrop vár EPT stake-elése esetén

Balance
Becsült APR
624.27%
Összes airdrop
960,000 EPT
Teljes stake-elt összeg
18,864,827.814 EPT
Résztvevők
393
Mantle

MNT

Befejezve
Összes airdrop
240,000 MNT
Eseményidőszak
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

MNT airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
134.91%
Összes airdrop
48,000 MNT
Teljes stake-elt összeg
2,757,307 USDT
Résztvevők
1,730

MX pool

MNT airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
34.49%
Összes airdrop
72,000 MNT
Teljes stake-elt összeg
5,277,175 MX
Résztvevők
4,523

MNT pool

MNT airdrop vár MNT stake-elése esetén

Mantle
Becsült APR
96.05%
Összes airdrop
120,000 MNT
Teljes stake-elt összeg
12,425,855 MNT
Résztvevők
4,492
Kinto

KINTO

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
10,100 KINTO
Eseményidőszak
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

KINTO airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
397.35%
Összes airdrop
5,100 KINTO
Teljes stake-elt összeg
2,661,559.62 USDT
Résztvevők
1,702

MX pool

KINTO airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
32.26%
Összes airdrop
3,000 KINTO
Teljes stake-elt összeg
6,137,476.3 MX
Résztvevők
5,185

KINTO pool

KINTO airdrop vár KINTO stake-elése esetén

Kinto
Becsült APR
3,934.48%
Összes airdrop
2,000 KINTO
Teljes stake-elt összeg
6,405.9 KINTO
Résztvevők
1,993
Term Finance

TERM

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
120,000 TERM
Eseményidőszak
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

TERM airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
539.01%
Összes airdrop
60,000 TERM
Teljes stake-elt összeg
1,028,611 USDT
Résztvevők
819

MX pool

TERM airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
27.00%
Összes airdrop
36,000 TERM
Teljes stake-elt összeg
4,354,949 MX
Résztvevők
3,418

TERM pool

TERM airdrop vár TERM stake-elése esetén

Term Finance
Becsült APR
5,661.41%
Összes airdrop
24,000 TERM
Teljes stake-elt összeg
78,460 TERM
Résztvevők
1,531
Story

IP

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
60,000 IP
Eseményidőszak
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

IP airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
185.52%
Összes airdrop
30,000 IP
Teljes stake-elt összeg
3,489,508 USDT
Résztvevők
2,402

MX pool

IP airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
19.55%
Összes airdrop
18,000 IP
Teljes stake-elt összeg
5,721,002 MX
Résztvevők
4,981

IP pool

IP airdrop vár IP stake-elése esetén

Story
Becsült APR
645.05%
Összes airdrop
12,000 IP
Teljes stake-elt összeg
221,808 IP
Résztvevők
1,866
Aptos

APT

Befejezve
Összes airdrop
30,500 APT
Eseményidőszak
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

APT airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
260.38%
Összes airdrop
16,000 APT
Teljes stake-elt összeg
6,176,889 USDT
Résztvevők
3,734

MX pool

APT airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
58.36%
Összes airdrop
11,500 APT
Teljes stake-elt összeg
5,076,509 MX
Résztvevők
3,901

APT pool

APT airdrop vár APT stake-elése esetén

Aptos
Becsült APR
68.87%
Összes airdrop
3,000 APT
Teljes stake-elt összeg
525,988 APT
Résztvevők
2,460
Xterio

XTER

Kezdeti listázás
Befejezve
Összes airdrop
800,000 XTER
Eseményidőszak
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Kizárólag új felhasználóknak

USDT Pool

XTER airdrop vár USDT stake-elése esetén

Tether
Becsült APR
279.69%
Összes airdrop
400,000 XTER
Teljes stake-elt összeg
8,436,874 USDT
Résztvevők
5,642

MX pool

XTER airdrop vár MX stake-elése esetén

MX Token
Becsült APR
47.02%
Összes airdrop
240,000 XTER
Teljes stake-elt összeg
5,004,835 MX
Résztvevők
3,627

XTER pool

XTER airdrop vár XTER stake-elése esetén

Xterio
Becsült APR
1,335.95%
Összes airdrop
160,000 XTER
Teljes stake-elt összeg
1,008,964 XTER
Résztvevők
2,698