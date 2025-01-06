EIN
- Összes airdrop
- 28,000,000 EIN
- Eseményidőszak
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT Pool
EIN airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 14,000,000 EIN
- Teljes stake-elt összeg
- 1,367,960 USDT
- Résztvevők
- 948
MX pool
EIN airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 7,000,000 EIN
- Teljes stake-elt összeg
- 7,628,495 MX
- Résztvevők
- 5,771
EIN pool
EIN airdrop vár EIN stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 7,000,000 EIN
- Teljes stake-elt összeg
- 18,886,122 EIN
- Résztvevők
- 210
USDR
- Összes airdrop
- 70,000 USDT
- Eseményidőszak
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT Pool
USDT airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 50,000 USDT
- Teljes stake-elt összeg
- 1,781,074 USDT
- Résztvevők
- 1,141
MX pool
USDT airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 10,000 USDT
- Teljes stake-elt összeg
- 6,794,231 MX
- Résztvevők
- 5,149
USDR pool
USDT airdrop vár USDR stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 10,000 USDT
- Teljes stake-elt összeg
- 710,609 USDR
- Résztvevők
- 697
EURR
- Összes airdrop
- 70,000 USDT
- Eseményidőszak
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT Pool
USDT airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 50,000 USDT
- Teljes stake-elt összeg
- 1,273,366 USDT
- Résztvevők
- 906
MX pool
USDT airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 10,000 USDT
- Teljes stake-elt összeg
- 7,043,910 MX
- Résztvevők
- 5,229
EURR pool
USDT airdrop vár EURR stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 10,000 USDT
- Teljes stake-elt összeg
- 411,359 EURR
- Résztvevők
- 454
TRN
- Összes airdrop
- 190,000 TRN
- Eseményidőszak
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT Pool
TRN airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 95,000 TRN
- Teljes stake-elt összeg
- 1,569,907 USDT
- Résztvevők
- 917
TRN pool
TRN airdrop vár TRN stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 95,000 TRN
- Teljes stake-elt összeg
- 314,040 TRN
- Résztvevők
- 702
EIN
- Összes airdrop
- 42,500,000 EIN
- Eseményidőszak
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT Pool
EIN airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 25,000,000 EIN
- Teljes stake-elt összeg
- 1,784,617 USDT
- Résztvevők
- 1,868
MX pool
EIN airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 17,500,000 EIN
- Teljes stake-elt összeg
- 8,019,955 MX
- Résztvevők
- 8,622
BOMB
- Összes airdrop
- 6,000,000 BOMB
- Eseményidőszak
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT Pool
BOMB airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 4,000,000 BOMB
- Teljes stake-elt összeg
- 1,085,194 USDT
- Résztvevők
- 730
MX pool
BOMB airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 2,000,000 BOMB
- Teljes stake-elt összeg
- 4,399,152 MX
- Résztvevők
- 3,057
ICEBERG
- Összes airdrop
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Eseményidőszak
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG Pool
ICEBERG airdrop vár ICEBERG stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 833,333,333 ICEBERG
- Teljes stake-elt összeg
- 719,672,913 ICEBERG
- Résztvevők
- 240
MX pool
ICEBERG airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 833,333,333 ICEBERG
- Teljes stake-elt összeg
- 3,625,514 MX
- Résztvevők
- 2,759
SHM
- Összes airdrop
- 63,360 SHM
- Eseményidőszak
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT Pool
SHM airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 31,680 SHM
- Teljes stake-elt összeg
- 1,212,768 USDT
- Résztvevők
- 784
MX pool
SHM airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 31,680 SHM
- Teljes stake-elt összeg
- 5,397,116 MX
- Résztvevők
- 4,137
EPT
- Összes airdrop
- 4,560,000 EPT
- Eseményidőszak
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT Pool
EPT airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 2,300,000 EPT
- Teljes stake-elt összeg
- 1,955,829.733 USDT
- Résztvevők
- 1,204
MX pool
EPT airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 1,300,000 EPT
- Teljes stake-elt összeg
- 5,462,085.851 MX
- Résztvevők
- 4,243
EPT pool
EPT airdrop vár EPT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 960,000 EPT
- Teljes stake-elt összeg
- 18,864,827.814 EPT
- Résztvevők
- 393
MNT
- Összes airdrop
- 240,000 MNT
- Eseményidőszak
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT Pool
MNT airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 48,000 MNT
- Teljes stake-elt összeg
- 2,757,307 USDT
- Résztvevők
- 1,730
MX pool
MNT airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 72,000 MNT
- Teljes stake-elt összeg
- 5,277,175 MX
- Résztvevők
- 4,523
MNT pool
MNT airdrop vár MNT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 120,000 MNT
- Teljes stake-elt összeg
- 12,425,855 MNT
- Résztvevők
- 4,492
KINTO
- Összes airdrop
- 10,100 KINTO
- Eseményidőszak
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT Pool
KINTO airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 5,100 KINTO
- Teljes stake-elt összeg
- 2,661,559.62 USDT
- Résztvevők
- 1,702
MX pool
KINTO airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 3,000 KINTO
- Teljes stake-elt összeg
- 6,137,476.3 MX
- Résztvevők
- 5,185
KINTO pool
KINTO airdrop vár KINTO stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 2,000 KINTO
- Teljes stake-elt összeg
- 6,405.9 KINTO
- Résztvevők
- 1,993
TERM
- Összes airdrop
- 120,000 TERM
- Eseményidőszak
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT Pool
TERM airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 60,000 TERM
- Teljes stake-elt összeg
- 1,028,611 USDT
- Résztvevők
- 819
MX pool
TERM airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 36,000 TERM
- Teljes stake-elt összeg
- 4,354,949 MX
- Résztvevők
- 3,418
TERM pool
TERM airdrop vár TERM stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 24,000 TERM
- Teljes stake-elt összeg
- 78,460 TERM
- Résztvevők
- 1,531
IP
- Összes airdrop
- 60,000 IP
- Eseményidőszak
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT Pool
IP airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 30,000 IP
- Teljes stake-elt összeg
- 3,489,508 USDT
- Résztvevők
- 2,402
MX pool
IP airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 18,000 IP
- Teljes stake-elt összeg
- 5,721,002 MX
- Résztvevők
- 4,981
IP pool
IP airdrop vár IP stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 12,000 IP
- Teljes stake-elt összeg
- 221,808 IP
- Résztvevők
- 1,866
APT
- Összes airdrop
- 30,500 APT
- Eseményidőszak
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT Pool
APT airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 16,000 APT
- Teljes stake-elt összeg
- 6,176,889 USDT
- Résztvevők
- 3,734
MX pool
APT airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 11,500 APT
- Teljes stake-elt összeg
- 5,076,509 MX
- Résztvevők
- 3,901
APT pool
APT airdrop vár APT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 3,000 APT
- Teljes stake-elt összeg
- 525,988 APT
- Résztvevők
- 2,460
XTER
- Összes airdrop
- 800,000 XTER
- Eseményidőszak
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT Pool
XTER airdrop vár USDT stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 400,000 XTER
- Teljes stake-elt összeg
- 8,436,874 USDT
- Résztvevők
- 5,642
MX pool
XTER airdrop vár MX stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 240,000 XTER
- Teljes stake-elt összeg
- 5,004,835 MX
- Résztvevők
- 3,627
XTER pool
XTER airdrop vár XTER stake-elése esetén
- Összes airdrop
- 160,000 XTER
- Teljes stake-elt összeg
- 1,008,964 XTER
- Résztvevők
- 2,698