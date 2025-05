ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

NévZBCN

HelyezésNo.111

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.37%

Forgalomban lévő készlet79,178,462,736.61731

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám99,999,369,422.84401

Forgalomban lévő arány0.7917%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.007001151758106014,2025-05-30

Legalacsonyabb ár0.000692135609811539,2024-08-05

Nyilvános blokkláncSOL

