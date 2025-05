WSM

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

NévWSM

HelyezésNo.1937

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet1,882,690,482.499461

Max. tokenszám2,000,000,000

Teljes tokenszám1,897,130,296.509461

Forgalomban lévő arány0.9413%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.07971075055595898,2023-09-30

Legalacsonyabb ár0.000384323782852664,2025-01-30

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

