Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

NévWNXM

HelyezésNo.9647

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)334.54%

Forgalomban lévő készlet657,237.34712418

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám657,237.34712418

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-07-18 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja134.14417963,2021-05-12

Legalacsonyabb ár7.823164130047671,2022-12-30

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

