WLTH

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

NévWLTH

HelyezésNo.1606

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.03%

Forgalomban lévő készlet815,373,932.102307

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám984,234,653.962308

Forgalomban lévő arány0.8153%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.21845549779906134,2024-07-22

Legalacsonyabb ár0.002104944606864166,2025-04-18

Nyilvános blokkláncBASE

BevezetésCommon Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.