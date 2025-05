WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

HelyezésNo.520

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet993,701,859,243.3864

Max. tokenszám993,701,859,243.3864

Teljes tokenszám993,701,859,243.3864

Forgalomban lévő arány1%

Kibocsátás dátuma2019-07-29 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.00296486,2021-04-05

Legalacsonyabb ár0.0000414521353705,2020-03-13

Nyilvános blokkláncTRX

Felelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.