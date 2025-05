WELL

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

NévWELL

HelyezésNo.1899

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet4,116,089,000

Max. tokenszám42,000,000,000

Teljes tokenszám42,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.098%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.002682324275598843,2024-07-20

Legalacsonyabb ár0.000140917460864389,2025-04-25

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

