Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

HelyezésNo.95

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0002%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)3.34%

Forgalomban lévő készlet1,315,416,667

Max. tokenszám5,000,000,000

Teljes tokenszám5,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.263%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.8742222240859585,2025-03-27

Legalacsonyabb ár0.35568715943995327,2025-03-27

Nyilvános blokkláncSUI

