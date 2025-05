USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

NévUSDC

HelyezésNo.7

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés0.0182%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)21,99%

Forgalomban lévő készlet61 130 874 308,76888

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám61 130 874 308,76888

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2018-09-30 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották1 USDT

Minden idők csúcspontja2.349556378332484,2021-11-16

Legalacsonyabb ár0.8774,2023-03-11

Nyilvános blokkláncETH

