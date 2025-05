TRAC

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

HelyezésNo.1143

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)3.18%

Forgalomban lévő készlet21,000,000

Max. tokenszám21,000,000

Teljes tokenszám21,000,000

Forgalomban lévő arány1%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.911982442698248,2023-12-16

Legalacsonyabb ár0.002123294088625495,2024-04-14

Nyilvános blokkláncBRC20

Szektor

Közösségi média

