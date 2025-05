TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

NévTON

HelyezésNo.17

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0024%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)22.40%

Forgalomban lévő készlet2,491,697,883.8390865

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám5,131,184,506.029584

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja8.235022765920782,2024-06-15

Legalacsonyabb ár0.39061681567469,2021-09-20

Nyilvános blokkláncTONCOIN

BevezetésApart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.