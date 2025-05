TALK

Cryptalk redefines digital privacy, offering secure messaging, decentralized transactions, escrow, and military-grade encryption. Partners will ensure trustless security, empowering users to control their data free from centralized oversight.

HelyezésNo.3253

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám10,000,000

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.8604759864836986,2025-03-25

Legalacsonyabb ár0.33502673584603454,2025-05-07

Nyilvános blokkláncETH

Közösségi média

