Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

HelyezésNo.2003

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.20%

Forgalomban lévő készlet152,298,396.5074622

Max. tokenszám600,000,000

Teljes tokenszám587,052,509.7172114

Forgalomban lévő arány0.2538%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.15223081340419053,2024-11-04

Legalacsonyabb ár0.006204492829201897,2025-05-30

Nyilvános blokkláncBASE

Szektor

Közösségi média

