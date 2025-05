TADA

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

NévTADA

HelyezésNo.1550

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.02%

Forgalomban lévő készlet665,870,488

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6658%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.48655235282912385,2024-02-22

Legalacsonyabb ár0.003464445899833761,2025-04-22

Nyilvános blokkláncEGLD

Szektor

Közösségi média

