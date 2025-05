STEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

NévSTEEM

HelyezésNo.440

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.04%

Forgalomban lévő készlet514,405,015.828

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám514,405,015.828

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2016-03-24 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja8.574419975280762,2018-01-03

Legalacsonyabb ár0.0691922977566719,2017-03-10

Nyilvános blokkláncSTEEM

Szektor

Közösségi média

