SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

HelyezésNo.74

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0003%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)10.08%

Forgalomban lévő készlet930,993,090.07

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám930,993,090.07

Forgalomban lévő arány0.9309%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.7673256366431747,2025-01-19

Legalacsonyabb ár0.000002634158164523,2023-08-16

Nyilvános blokkláncETH

