SPEC

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

NévSPEC

HelyezésNo.908

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)15.16%

Forgalomban lévő készlet14,104,697

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.141%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja18.579969338127004,2024-11-30

Legalacsonyabb ár0.9419900604014138,2025-05-08

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésSpectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.