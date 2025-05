SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

HelyezésNo.1650

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.11%

Forgalomban lévő készlet184,595,486

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám896,771,567

Forgalomban lévő arány0.1845%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.5286975331102572,2022-04-27

Legalacsonyabb ár0.008105864997818926,2025-04-09

Nyilvános blokkláncETH

