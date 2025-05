SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

NévSNX

HelyezésNo.180

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)5.80%

Forgalomban lévő készlet343,466,216.99839866

Max. tokenszám339,889,850.089

Teljes tokenszám343,889,850.0967736

Forgalomban lévő arány1.0105%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.9 USDT

Minden idők csúcspontja28.77103007,2021-02-14

Legalacsonyabb ár0.0325776275658,2019-01-05

Nyilvános blokkláncETH

