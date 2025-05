SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)6.29%

Forgalomban lévő készlet4,000,826,800.3126316

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám6,804,870,174.878168

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2017-06-29 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.0366 USDT

Minden idők csúcspontja0.675944983959198,2018-01-04

Legalacsonyabb ár0.00619645271405,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

