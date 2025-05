SERAPH

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

NévSERAPH

HelyezésNo.648

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.37%

Forgalomban lévő készlet227,322,552

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.2273%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.8063450887852465,2025-01-06

Legalacsonyabb ár0.12084895930174135,2025-03-11

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

