The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

HelyezésNo.1222

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.16%

Forgalomban lévő készlet507,040,645.39753765

Max. tokenszám2,650,000,000

Teljes tokenszám2,650,000,000

Forgalomban lévő arány0.1913%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.07280641278540681,2024-07-20

Legalacsonyabb ár0.001581266009086181,2025-04-18

Nyilvános blokkláncETH

