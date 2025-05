RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

NévRWAINC

HelyezésNo.1501

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.13%

Forgalomban lévő készlet345,044,581.52

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám999,992,030.45

Forgalomban lévő arány0.345%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.14355853970647262,2024-12-04

Legalacsonyabb ár0.009956373888202093,2025-05-30

Nyilvános blokkláncBASE

