HelyezésNo.535

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)7.10%

Forgalomban lévő készlet294,995,336.552535

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám998,015,398.291333

Forgalomban lévő arány0.2949%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.40935268299243394,2025-03-06

Legalacsonyabb ár0.11658351811502074,2025-03-12

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésRoam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

