RESOLV

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

NévRESOLV

HelyezésNo.652

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)38.14%

Forgalomban lévő készlet155,750,000

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.1557%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.4107949801739206,2025-06-11

Legalacsonyabb ár0.18785566747164745,2025-06-19

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésResolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.