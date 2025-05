QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

NévQUICK

HelyezésNo.926

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.84%

Forgalomban lévő készlet752,432,305.1999454

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám963,173,869.4682719

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2021-06-08 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.2250459349499163,2022-05-05

Legalacsonyabb ár0.02029450458698196,2025-02-03

Nyilvános blokkláncMATIC

BevezetésQuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.