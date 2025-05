QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

NévQKC

HelyezésNo.540

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.05%

Forgalomban lévő készlet7,125,872,383

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám10,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2018-06-05 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.0198 USDT

Minden idők csúcspontja4.88068411,2021-04-25

Legalacsonyabb ár0.00136475646408,2020-03-13

Nyilvános blokkláncQKC

Szektor

Közösségi média

