PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

NévPZP

HelyezésNo.1839

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.39%

Forgalomban lévő készlet84,495,698

Max. tokenszám150,000,000

Teljes tokenszám144,899,999

Forgalomban lévő arány0.5633%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.6022658818053047,2023-11-12

Legalacsonyabb ár0.005804200578816588,2024-10-16

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

