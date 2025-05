PTH

The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.

NévPTH

HelyezésNo.3935

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám994,228,079

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.1944924853489439,2024-07-23

Legalacsonyabb ár0.033348175778557435,2025-05-28

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

