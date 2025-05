PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

NévPLUME

HelyezésNo.222

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4.24%

Forgalomban lévő készlet2,000,000,000

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám10,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.2%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.2474889341550818,2025-03-19

Legalacsonyabb ár0.08570460023643252,2025-01-21

Nyilvános blokkláncETH

Felelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.