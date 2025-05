PLN

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

NévPLN

HelyezésNo.1605

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,47%

Forgalomban lévő készlet86 063 705

Max. tokenszám700 000 000

Teljes tokenszám343 969 593,2933345

Forgalomban lévő arány0.1229%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.13629674047096693,2024-09-27

Legalacsonyabb ár0.028515431900393146,2025-04-09

Nyilvános blokkláncBSC

