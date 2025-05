PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

HelyezésNo.28

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés0.0014%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%1,73

Forgalomban lévő készlet7.267.512.482,213264

Max. tokenszám100.000.000.000

Teljes tokenszám100.000.000.000

Forgalomban lévő arány0.0726%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.9816444104522235,2025-02-26

Legalacsonyabb ár0.40123967836094104,2025-04-05

Nyilvános blokkláncPINETWORK

Szektor

Közösségi média

