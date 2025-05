PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

HelyezésNo.357

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2,12%

Forgalomban lévő készlet796 923 788,692068

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-09-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.40939628,2021-05-15

Legalacsonyabb ár0.07072015218418083,2022-10-13

Nyilvános blokkláncETH

