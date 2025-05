ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

NévONG

HelyezésNo.414

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,98%

Forgalomban lévő készlet415 363 399,4414432

Max. tokenszám1 000 000 000

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány0.4153%

Kibocsátás dátuma2019-08-23

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották1,43 USDT

Minden idők csúcspontja4.59254,2018-09-28

Legalacsonyabb ár0.0393381415969,2020-03-13

Nyilvános blokkláncONT

Szektor

Közösségi média

