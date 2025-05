NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NévNXPC

HelyezésNo.168

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)183.05%

Forgalomban lévő készlet173,294,248

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.1732%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja3.8393480388979015,2025-05-15

Legalacsonyabb ár1.4346972456799731,2025-05-15

Nyilvános blokkláncAVAX_CCHAIN

Szektor

Közösségi média

