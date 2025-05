NOS

The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.

NévNOS

HelyezésNo.680

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%1,88

Forgalomban lévő készlet48.197.665

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám100.000.000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.970056846401724,2024-03-07

Legalacsonyabb ár0.010607735410320299,2023-10-23

Nyilvános blokkláncSOL

