Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

HelyezésNo.2681

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.14%

Forgalomban lévő készlet104,375,043.61457054

Max. tokenszám900,000,000

Teljes tokenszám899,599,999.28

Forgalomban lévő arány0.1159%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.35603402476610446,2024-03-21

Legalacsonyabb ár0.001125824787786986,2025-05-28

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

