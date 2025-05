NDC

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

NévNDC

HelyezésNo.2302

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.20%

Forgalomban lévő készlet7,357,001

Max. tokenszám88,000,000

Teljes tokenszám88,000,000

Forgalomban lévő arány0.0836%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.6974301396700509,2024-10-01

Legalacsonyabb ár0.00001097267523913,2023-07-08

Nyilvános blokkláncNIGELLA

