Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

HelyezésNo.42

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0006%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)5.23%

Forgalomban lévő készlet3,364,694,382.8368406

Max. tokenszám6,219,316,795

Teljes tokenszám6,219,316,794.99

Forgalomban lévő arány0.541%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.5050548504148984,2024-04-08

Legalacsonyabb ár0.3136311821650813,2023-10-18

Nyilvános blokkláncETH

