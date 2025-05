MNFT

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

NévMNFT

HelyezésNo.1947

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet142,323,745,596

Max. tokenszám400,000,000,000

Teljes tokenszám162,072,971,959.59134

Forgalomban lévő arány0.3558%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000290030640478054,2024-10-30

Legalacsonyabb ár0.000002998725108824,2024-10-31

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésMNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.