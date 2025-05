ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

NévME

HelyezésNo.304

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)16.17%

Forgalomban lévő készlet150,035,430.527949

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám999,999,151.148512

Forgalomban lévő arány0.15%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja13.238140041584465,2024-12-10

Legalacsonyabb ár0.7184464093072205,2025-04-07

Nyilvános blokkláncSOL

