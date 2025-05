MASS

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

NévMASS

HelyezésNo.2913

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet98,026,147.05229937

Max. tokenszám206,438,400

Teljes tokenszám98,026,147.05229937

Forgalomban lévő arány0.4748%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.89772986,2021-01-23

Legalacsonyabb ár0.000402891381281833,2025-05-06

Nyilvános blokkláncMASS

BevezetésMASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.