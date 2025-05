MARS4

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

HelyezésNo.2439

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet2,483,082,772

Max. tokenszám4,000,000,000

Teljes tokenszám4,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6207%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.051011096923131,2021-11-01

Legalacsonyabb ár0.000111231501407966,2025-05-15

Nyilvános blokkláncETH

